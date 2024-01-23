爭晉級要攞足3分 港隊豁出去強攻巴勒斯坦

港隊尖刀 艾華頓

亞洲盃C組來到最後一輪，港隊今晚將要面對巴勒斯坦。頭兩場未能搶分的港隊，想爭出線今場必須擊敗對手，主教練莊恩安達臣出席賽前記者會時，表示港隊今場比賽需要比過去兩戰踢得更為進取，希望帶領球隊全取3分，踢出令香港人驕傲的一戰。（HOY TV 77台周二晚11時直播）

繼分組賽首戰以1比3不敵阿聯酋，港隊上場再以0比1僅負亞洲二哥伊朗，想保住以最佳第3名成績出線的機會，今場必須全取3分。安帥昨在勞烈斯（Vas）陪同下出席賽前記招時，總結過去兩場表現：「我絕對滿意球隊嘅表現，但對至今未能搶到分感失望，嚟到最後一戰我哋爭出線仲有一線生機，我哋已經研究過巴勒斯坦過去兩場比賽，從而作出最佳部署。」

安帥︰要令港人引以為傲 港隊要取勝就必須主動出擊，安帥表示今場會踢得更為進取：「過去兩場我哋較為注重防守，今場我哋想製造更多攻勢，埋門都要做得更好。」

陳俊樂及胡晉銘日前未有參與球隊操練，安帥透露後者已復操，後者受腳腕傷勢困擾，但認為這位中場主力有能力克服，相信兩人今場可以候命。對於祖連奴，安帥表示這位前鋒已不再感到痛楚：「祖連奴訓練量不及其他球員，稍後訓練之後，會再決定擺唔擺佢入23人比賽日名單。」安帥希望能夠踢出令球迷感驕傲的一戰：「如果我哋可以打入淘汰賽，成為16強嘅一分子，所有香港人都會為之驕傲，相信呢點會成為球員嘅動力。」

勞烈斯︰把握死球機會搶士哥 出線生死戰一觸即發，雖然安帥強調不會對球員施加壓力，但球員仍難免感到壓力，對此港隊中堅勞烈斯表示並不介意：「對球員嚟講每場波都好重要，我覺得有壓力係好事，壓力有助球員保持警惕。」Vas也希望把握死球機會，為港隊爭取入球：「球隊非常注重死球戰術，過去兩場波證明我哋有能力喺呢方面製造威脅，希望到比賽日可以幫到球隊。」

港隊翼鋒 陳晉一 港隊左閘 孫銘謙 莊恩安達臣（左）希望港隊踢出令香港人驕傲的一戰。