訪三水同鄉會禤景榮學校 大埔5子與同學玩魷魚遊戲

「中銀香港社區足球伙伴計劃」重點支持的2023/24年度「足動校園體驗計劃」，來到大埔三水同鄉會禤景榮學校，今次有港超聯球隊大埔，派出包括陳肇鈞及謝家榮等5位職球員進行校訪，與校內40名小學生交流，兼分享足球知識，更在訓練環節與同學們大玩「魷魚遊戲」，讓大家知道原來練波都可以趣味性十足。■■ 圖/文：林卓臻

曾於2018/19賽季奪得港超冠軍的大埔，今季有當年冠軍教頭李志堅重掌帥印，陣容方面，陳肇鈞及盧卡斯等當年冠軍隊成員重返球隊，再加上馬卡雷拿、謝臣、馬高斯山度士及比迪高等新加盟的森巴兵，「綠戰士」已逐漸發展成有力挑戰聯賽前半版的實力分子。大埔陣中不乏港隊主力，其中陳肇鈞及謝家榮皆有份入選亞洲盃決賽周大軍名單，後者與亞歷斯祖去年在亞運賽場，更幫助港隊歷史性打入4強，這3位「綠戰士」球員聯同「堅Sir」及助教般奴，是日齊齊有份出席校訪。

鬥波環節將氣氛推高峰 5人現身學校，令在場同學們都非常興奮，其中不少同學仔，都認出亞運期間人氣急升的謝家榮，熱切叫出這位港隊門將的名字。幾位大埔代表先在校園操場，與同學們分享身為職業球員的心得，其後移師到附近的球場，進行足球訓練。在般奴教練的哨聲帶領下，同學們先在球場一字排開，學人氣韓劇「魷魚遊戲」大玩「123木頭人」。大家熱身完畢後，同學們分成多組，跟隨幾位大埔球員進行帶波、射門及「的波」等的技術訓練。最後來到令人期待的鬥波環節，40位同學同時落場，大戰4位大埔球員，也將現場氣氛推至高峰。

堅Sir盼球會多與學校交流 謝家榮就對學生的熱情感到喜出望外：「估唔到小朋友細細個已經認識我，佢哋都有攞印我嘅相嚟畀我簽名，係有啲受寵若驚，都希望鼓勵到佢哋。」李志堅就表示球會一直與地區有緊密聯繫，認為今次活動是好好的機會，讓更多人認識大埔足球隊：「近距離接觸職業球員，聽球員分享佢哋嘅經歷，對小朋友係有好處。」他希望日後球會能與學校有更多機會互相交流：「如果有需要都想多啲入學校分享，另一方面，都想吸引更多學生入場睇波，感受本地足球。」