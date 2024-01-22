佐藤壽人對日本奪冠有信心

上屆於亞洲盃決賽飲恨的日本，今屆繼續被視為奪標大熱，表現自然受到日本傳媒關注，記者在卡塔爾多哈就巧遇今屆賽事，為日本體育頻道出任特派記者的前日職MVP佐藤壽人，更有機會聽他分享對日本隊今屆爭標之路的看法。

記者是日在傳媒中心附近的咖啡店打稿時，巧遇曾3次幫助廣島三箭於日職封王的佐藤壽人，並大方答應記者進行採訪。2020年退役後，佐藤壽人轉換角色活躍於體育媒體界，目前更為《彩報》撰寫亞洲盃分析，他透露今次獲日本體育頻道的邀請，在亞洲盃決賽周期間，於多哈出任特派記者。

爭取好成績為災民打氣 記者問到佐藤壽人對港隊的看法：「我都有同香港隊交手過，印象中佢哋踢法較為簡單直接，但我相信港隊未來會逐步向亞洲更高水平發展。」此外，佐藤壽人表示對日本自信滿滿：「上屆決賽我哋輸畀卡塔爾，大家都好唔忿氣，我認為今屆日本隊球員質素更高，有信心日本會攞冠軍。」

日本出征亞洲盃決賽周前，能登半島在元旦日發生地震，佐藤壽人透露去年就曾在附近的和倉考取教練牌照，惟現時當地球場遭到嚴重破壞，他不忘拿出手機向記者展示當地災情的照片。佐藤壽人認為今次日本隊，是帶着使命來出戰亞洲盃：「元旦日嘅地震災情令唔少日本隊球員感到難過，但佢哋依然希望為日本帶嚟好消息。如果日本能夠晉級甚至奪冠，會鼓勵到所有受影響嘅日本人，呢個信念會存在喺球員心裡。」■記者林卓臻卡塔爾多哈直擊