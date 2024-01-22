李卓耀奪亞創個人最佳

李卓耀

已連挫3位世界Top 10球手的香港羽壇「一哥」李卓耀，昨於印度羽賽男單決賽再登場，火併世界排名第2的石宇奇，27歲的他全場以多變球路及耐心打法與該中國球手周旋，次局更一度連奪10分反超，可惜最終在關鍵分把握未及對手，終以21比23及17比21，局數0比2告負，收穫分量十足的亞軍。

這是李卓耀首次打入BWF超級750級別大賽的決賽，他在16強開始先擊敗應屆世界冠軍昆拉武特（世界排名第8），接着再挫東京奧運銅牌得主金汀（世界排名第4），周六的4強戰更淘汰奈良岡功大（世界排名第6），擔演本賽事「巨人殺手」。首次殺入這個級別賽事決賽的他，生涯迎來重大突破，即使最後決賽僅負，可謂雖敗猶榮。

決賽0:2不敵「世二」石宇奇 決賽首局李卓耀初段受制於石宇奇的網前截擊，連番被攻反手位置，以1比6落後。但這位世界排名18的港將其後加強搶攻，更逼到「刁時」，李卓耀挽救了兩個決勝分，卻僅以21比23落敗。

次局石宇奇多次打出壓線球，李卓耀兩次挑戰失敗而落後。及至中段李卓耀改變球路，擾亂石宇奇的節奏取回主動，一度連追10分反先16比14，可惜關鍵分數把握不到機會，最終李卓耀以17比21再負，收穫亞軍，在頒獎台上展露笑容，相信他對整個印度羽賽取得多場精彩勝仗，對自己的表現也感到滿意。