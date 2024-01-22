蔡欣妍贏半馬走出傷患陰霾

香港三項鐵人代表蔡欣妍昨於香港馬拉松以1小時21分01秒奪得女子組半馬冠軍。去年因手指重傷無緣亞運的蔡欣妍透露亞運夢碎後令她一度跌落低谷，幸有家人、朋友陪伴和扶持才能重新振作，她希望藉着這個冠軍，鼓勵大家接納不完美的自己。

鼓勵接納「不完美的自己」

雅加達亞運三項鐵人混合接力銅牌得主蔡欣妍原定去年出戰個人第3屆亞運，可惜賽前因左手手指骨折而要退出賽事，她直言這事令她感到沮喪，她慶幸4個月後自己能重新振作起來：「15天內進行3次全身麻醉手術，我有想過為甚麼是我？為何會犯下不應該犯的錯？那段日子真的跌進低谷……幸好我發現身邊有很多人愛我，不是因為成績，而是真的愛我這個人，他們知道我很傷心，所以每天都來醫院探望我、陪伴我，是他們的手把我扶起來。」