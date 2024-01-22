肯尼亞男氣袋膺全場總冠軍 黃尹雋本地之冠：計劃之內

一眾本地精英跑手與國際氣袋昨日出戰香港馬拉松2024盛事，香港紀錄保持者黃尹雋及姚潔貞成本地最快男女全馬跑手。今屆賽事回復至疫情前規模，增至74,000個名額，最終肯尼亞氣袋Anderson Seroi以2小時12分50秒膺馬拉松男子組全場冠軍，獲頒65,000美元獎金，而埃塞俄比亞選手Medina Armino則以2小時28分47秒奪得馬拉松女子組全場冠軍。

姚潔貞轉戰全馬稱后 香港紀錄保持者黃尹雋以2小時23分23秒完成，成績為本地跑手中最快，至於上屆最快香港選手紀嘉文則因傷退賽。去年9月於德國柏林馬拉松造出新港績2小時16分22秒的黃尹雋表示，「今場表現是計劃之內，2月有機會去雲林進行高原訓練，已報名參加3月的無錫馬拉松及4月的倫敦馬拉松，兩個都是高水平比賽，視乎自己訓練情況和狀態，有機會二選一，希望造出近2小時10分的時間。」另外上屆女子半馬冠軍姚潔貞今屆轉戰馬拉松，以2小時41分09秒成本地女跑手之冠。今屆賽事同場舉行第19屆亞洲馬拉松錦標賽，最終由印度及蒙古選手分別奪得男、女子組冠軍。

曾曉彤膺女子10K冠軍 10公里男子組全場冠軍由中國的陳雨繁所得，時間為30分58秒，女子10公里全場冠軍為香港的曾曉彤，時間為36分46秒。來自北京的陳雨繁是一名大學生，他表示今次來港比賽順道旅行。他形容是日天氣很好，但賽道有不少上下坡。半馬方面，中國的孫曉陽以1小時08分05秒奪得男子組全場冠軍。

今年大會亦繼續設有「萬金先生」及「萬金小姐」獎勵，分別在3小時及3小時30分內完成馬拉松的香港永久性居民男、女挑戰組跑手，可獲獎金10,000港元，成功達標的選手們賽後興奮大合照。■■圖、文：余樂詩

姚潔貞轉戰「全馬」一樣出色。 肯尼亞Anderson Seroi（中）贏得全場總冠軍。