半場轟4球冠忠南區逆轉勝港會

香港足球會足球場昨午上演一場「賽馬會菁英盃」A組賽事，港會硬撼冠忠南區。最終南區下半場連入4球下，以4比2反勝港會，全取3分。

港會派出菲杜化及費利皮爾鎮守中路，加斯特夫及簡嘉亨負責側擊，劉學銘和福保羅先列後備；南區方面，佐佐木周和冨樫凌央從後較炮，助積遜、艾華及陳傲軒爭取入球。

南區初段就有川瀨浩太傷出，由梁祐維入替。20分鐘，冨樫凌央嘗試遠射高出。港會7分鐘後先開紀錄，梁祐維解圍不慎踢後，里奧單刀射入，為球隊射成1比0。44分鐘，里奧接應隊友傳送頂入，港會領先2比0完半場。

艾華梅開二度 南區換邊後急起直追，57分鐘角球攻勢，基斯把握對方解圍不遠，勁射中楣彈出，艾華加一腳又高出。1分鐘後，艾華接應傳中近門射入扳平。其後積遜一度把皮球送入網窩，但被判犯規在先食詐胡。

比賽到末段進入高潮，88分鐘陳凱柏開出罰球，皮球直接入網成2比2，1分鐘後，積遜傳中，艾華起腳被邁亞擋出，李小恆加一腳，助南區成功反超，加上艾華補時階段再入1球，南區贏4比2完場。

■■圖、文：鄧文滔