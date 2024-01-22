巴科爾將功補過 東方挫香港U23

昨午另一場「賽馬會菁英盃」A組賽事，香港U23於九龍灣公園硬撼東方。「藍軍」憑馬高斯先開紀錄，加上巴科爾尾段頭槌建功，最終以2比1險勝一度靠何家智扳平的香港U23，順利全取3分。

香港U23面臨8日3戰，今場續由雲天樂把關，宏愷志、嚴啟倬分任兩閘，何瀧浩、郭子堦在中場掃蕩，林學㬢復任正選與林智豐攻堅。東方則派出黃皓雋、馬希偉和吳字㬢3名U22，鐘樂安、丹尼爾扼守中路，入球重任落在巴科爾身上。

12碼宴客後頭槌絕殺 賽前排第3的東方，甫開賽即搶攻，戰至26分鐘更憑馬高斯打破僵局，不過10分鐘後，香港U23林學㬢傳入中路，何家智後上撞入，為球隊扳平。41分鐘，梁煒烽禁區內拉跌巴科爾，香港U23被罰12碼，但巴科爾操刀卻宴客，半場保持1比1平手。

易邊後香港U23換入宋絃毅，頂替受傷的梁煒烽，而東方亦換入黃梓浩、賀爾、柏拔加強攻力，86分鐘終於有收穫，黃皓雋角球斬中，巴科爾力壓對手頭槌頂入，最終東方險勝2比1完場。

■■圖、文：李浚湣