盧卡斯2+1搶晒鏡 大埔率先闖4強

昨午假大埔運動場上演「賽馬會菁英盃」A組分組賽，由「1哥」大埔與深水埗合演「地區打吡」。結果「綠戰士」盧卡斯大爆發，交出兩入球、1助攻，加上1球烏龍波及另一新援比迪高建功以4比2獲勝，並以9戰19分的佳績，率先鎖定4強席位。

是役開賽約20秒便開紀錄，大埔後場大腳送前，劉家城欲大腳解圍卻「大撻」，皮球彎過門將戴廷匡入網，大埔憑對方的烏龍球領先1比0。

4:2擊敗深水埗 18分鐘，大埔靠自己擴大比數，盧卡斯左路禁區頂施射慢溜尾袋，死角入網成2比0。12分鐘後，輪到盧卡斯交出助攻，左邊底線傳中，比迪高無人看管下破網射成3比0。若非馬卡雷拿於41分鐘禁區頂怒射，皮球連中兩條柱彈出不入，大埔應可以更大比數領先完上半場。大幅落後的深水埗，於補時階段交出一次美妙組織，新兵彭靖揚後上助攻，右路傳中予禁區內的鄧嘉衝頂，眼看必入之際，錢兆琛飛身撲波出底線，大埔維持3比0的比數完上半場。

甫換邊續戰，形勢出現大逆轉，51分鐘顏卓彬交出一記「林嘉緯式」直線，張廣然禁區內接應射入，回敬大埔一球。兩分鐘後，後備入替的黃琛喆左路抽入禁區，鄧嘉亂軍剷入成2比3。

連失兩球的大埔隨即作出回應，奈何馬卡雷拿繼續運滯，半單刀起腳被出迎的戴廷匡擋走。戰至72分鐘，又是盧卡斯！羅振庭右路長傳入禁區，盧卡斯睇到定頂入埋齋，最終大埔以4比2擊敗深水埗，提早取得4強資格。