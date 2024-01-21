何詩蓓見面會數百粉絲撐場

留港備戰世錦賽

何詩蓓自去年12月起在港集訓，備戰2月2日展開的世錦賽，她表示希望把握在港機會，好好答謝支持她的市民：「我很少在香港，見到大家都好開心，好似見到一班朋友一樣。一直以來大家都好支持我，經常留意我的比賽，所以好想舉辦一個見面會，答謝大家對我的支持。我知道大家都有好多問題想問我，我也比較少做訪問，希望藉今次見面會分享環節和大家交流一下。」