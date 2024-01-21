何詩蓓見面會數百粉絲撐場
奧運銀牌「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日假拔萃男書院出席見面會，與數百名學生及市民交流，正於香港備戰2月多哈世錦賽的她感謝大眾對她的支持，說到巴黎奧運，她希望香港政府再次購買轉播權，讓市民見證運動員的努力。
留港備戰世錦賽
何詩蓓自去年12月起在港集訓，備戰2月2日展開的世錦賽，她表示希望把握在港機會，好好答謝支持她的市民：「我很少在香港，見到大家都好開心，好似見到一班朋友一樣。一直以來大家都好支持我，經常留意我的比賽，所以好想舉辦一個見面會，答謝大家對我的支持。我知道大家都有好多問題想問我，我也比較少做訪問，希望藉今次見面會分享環節和大家交流一下。」
說到巴黎奧運，Siobhan表示會以平常心對待，並謂「只要有信心就會有好成績。」上屆奧運香港政府購入電視播映權，以供持牌免費及收費電視台轉播，Siobhan表示希望政府「再接再厲」︰「這對發展香港運動很有幫助，同時亦令運動員知道原來香港市民很關心我們。」
圖、文：余樂詩
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