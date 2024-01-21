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林何配多哈站男雙坐銀望金
「林何配」坐亞望冠！上周五晚在WTT多哈支線賽，香港乒乓男雙組合林兆恒與何鈞傑愈戰愈勇，以11比8、6比11、11比9及11比9力挫賽事頭號種子的南韓強敵張禹珍及安宰賢，躋身決賽，下仗將與另一對南韓組合李尚洙及林鍾勛爭逐王座。
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