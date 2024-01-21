理文派4蛋分組賽開齋

昨午「賽馬會菁英盃」B組重頭戲，標準流浪於香港仔運動場惡鬥理文。「黃黑軍團」憑迪高頭頂腳踢梅開二度，加上基華尼頓、保利臣的入球，最終以4比0贏波，於分組賽開齋。

迪高頭頂腳踢起孖 標準流浪今場派出陳冠燊、趙正宇及陳耀祖3名U22，另外新援崔佑在亦上演地標戰，另外「宜嘉」因出戰世界足球傳奇盃缺陣。理文3名U22則為潘尚希、羅焯熙和許可臻，基華尼頓、安尼亞及鄭兆均組成前線三叉戟，保利臣先列後備。

開賽僅43秒，理文即迪高後上勁射開紀錄，戰至30分鐘「黃黑軍團」再下一城，余沛康快出迎的門將陳冠燊一步，篤射中柱彈出，但基華尼頓門前補中得手，助理文領先2比0返入更衣室。

流浪易邊後一口氣換入歐陽耀冲、龍梓軒及盧兆崎，隨即有埋門機會，但「歐冲」禁區內窩利抽高。63分鐘理文一次角球攻勢，迪高近柱輕鬆頂入，5分鐘後，後備上陣的保利臣推順後無人看管下勁射，盧兆崎撲到再入網，為「黃黑軍團」鎖定4比0勝局，取得今季「賽馬會菁英盃」首勝。

圖、文：李浚湣