攻門鏡頭不絕艾華頓失黃金機會

港隊今場繼續貫徹高位逼搶踢法，11分鐘勞烈斯大腳踢前，安永佳勁射但被門將接實。港隊17分鐘錯失黃金機會，孫銘謙前場截得對方腳下球，艾華頓推過門將後起腳卻高出。伊朗之後站穩陣腳，24分鐘加耶迪推入禁區快腳射入，半場領先1比0。

伊朗提早出線

易邊後形勢陷入膠着，兩隊未有太多具威脅攻勢，直至72分鐘伊朗前場博得罰球，利沙恩罰球直射，被葉鴻輝飛身撲出。港隊之後一口氣換入米高、黃威及史提芬彭利拿，比賽尾段潘沛軒、張憙延齊齊後備入替，希望收復失地，惟補時階段卻接連出現爭議性判決，先有伊朗門將比蘭雲特出迎，禁區外解圍犯手球，之後再有「肥彭」禁區內被對手拉跌，不過球證同樣未有表示，最終港隊以1球不敵伊朗，兩戰全敗暫時續居榜尾，而伊朗則錄兩連勝提早出線。