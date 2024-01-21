陳俊樂堅持逼搶見到進步

今場擔正的「樂仔」，除了是港隊陣中傳球成功次數最多的球員，防守上也落足全力，可謂攻守兼備。他認為經過大賽前集訓，能力有明顯提升：「踢逼搶係要好多跑動，呢次我哋集訓都有好多體能訓練，對於實行逼搶踢法好有幫助，大家位置感同默契都加強咗，所以見到對手想開龍門球都唔係咁容易，係因為我哋啲位企得靚。」他認為今場僅負伊朗，有助增強球員信心：「由友賽開始面對唔少亞洲強隊，我哋都覺得係有得踢，形勢上唔輸蝕。」