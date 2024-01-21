伊朗連串犯規冇吹罰 港隊踢出拚勁安帥：為球員驕傲！

世界排名150的港隊，遇上世界排名21位的伊朗，被喻為今屆亞洲盃決賽周最懸殊的對決，不過戰況並非一面倒，在互有攻守之下，港隊最終以0比1憾負亞洲二哥伊朗，賽後港隊主教練莊恩安達臣對球員表現感驕傲，認為面對亞洲頂級強隊，港隊表現與對手差距不大，但承認球隊在處理死球方面有待改善。

周二晚生死戰鬥巴勒斯坦

去年11月港隊於世盃外曾以0比4大敗予伊朗，今次僅以1球被氣走，安帥認為港隊進步明顯：「今次港隊更弗，高位逼搶及就地反搶嘅戰術運用亦更加純熟，而且上次作客德黑蘭，我哋有唔少球員因各種原因缺陣，我相信呢啲都係兩場比賽嘅分別。」同時亦表示今場兩隊沒有太大差距：「足球係團體運動，當然對手有個人能力更強嘅球員，但我對港隊整體表現感到驕傲，我哋壓迫同攻擊對手，伊朗唔知點樣應付我哋。」