巴勒斯坦球迷盼戰亂平息

亞洲盃決賽周C組昨日假南部體育場展開第2輪爭奪，巴勒斯坦火併阿聯酋，最終打成以1比1。球場內大批球迷聲援正受戰火摧殘的巴勒斯坦，有在卡塔爾當地定居的巴勒斯坦裔球迷，希望用行動支持愛隊。

賽前雙方球員在中圈列隊默哀，為以巴衝突至今的死難者致意。賽事進行期間，巴勒斯坦球迷不停呼喊「解放巴勒斯坦」的口號，亦有球迷展示「勿讓種族清洗正常化」的橫額。是日比賽吸引超過4萬名球迷入場，其中大部分球迷都手握巴勒斯坦旗幟，每當巴勒斯坦有進攻機會，看台立即打氣聲四起，相反輪到阿聯酋進攻時，現場隨即響起震耳欲聾的噓聲。

場內拉橫額表達訴求 今場率先入局的阿聯酋，靠蘇坦23分鐘的入球先拔頭籌。37分鐘巴勒斯坦翼鋒達馬12碼宴客。換邊後，人數佔優的巴勒斯坦頻頻靠兩翼傳中搶攻，阿聯酋後方在50分鐘終告失守，後衞拿薩意外頂入自家大門，雙方最終打成1比1。

記者在球場外遇到現居住在卡塔爾的阿戴爾，帶同兩名女兒到場支持愛隊巴勒斯坦，43歲的阿戴爾祖籍巴勒斯坦，表示自從孩童時期兩次去過祖國後，再沒有機會踏足那片土地：「所以每次有關於巴勒斯坦嘅活動，我都會帶埋我嘅女兒，希望佢哋唔好忘記呢片土地（巴勒斯坦）係屬於我哋，我哋會一直爭取攞番我哋嘅國土。」記者林卓臻卡塔爾多哈直擊