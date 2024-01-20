仙拿登場連續3屆入16強

22歲的仙拿僅花1小時52分鐘以6比0、6比1、6比3擊敗巴斯晉級，全場他擊出了34個致勝得分，「我相信自己在此表現真是打得很好。」這是他踏入2024年的首個比賽，去年帶領意大利贏得台維斯盃後一直休戰，「今年的休季跟過往有點不同，但我們仍然很努力，特別是在場外的訓練，目前為止我對自己的狀態及表現都很滿意。」仙拿下仗將面對俄羅斯的卡查諾夫。