仙拿登場連續3屆入16強
去年榮膺ATP球迷最愛的意大利新星仙拿，周五在澳洲網球公開賽亮相即令球迷睇得興奮，以直落3盤淘汰26號種子的阿根廷球手巴斯，生涯連續3屆躋身男單16強。
22歲的仙拿僅花1小時52分鐘以6比0、6比1、6比3擊敗巴斯晉級，全場他擊出了34個致勝得分，「我相信自己在此表現真是打得很好。」這是他踏入2024年的首個比賽，去年帶領意大利贏得台維斯盃後一直休戰，「今年的休季跟過往有點不同，但我們仍然很努力，特別是在場外的訓練，目前為止我對自己的狀態及表現都很滿意。」仙拿下仗將面對俄羅斯的卡查諾夫。
莎芭蘭卡「派12蛋」過關
女單方面，白羅斯女將莎芭蘭卡表現強勢，第3圈面對烏克蘭球手蘇莉安高，展示出極佳狀態，全場未曾錄得發球雙錯誤，第1和第2發球得分率分別有76%和57%，皆遠較蘇莉安高的35%及23%優勝，結果這名2號種子全場打破對方6個發球局，僅花52分鐘「狂派12蛋」，連贏兩盤6比0晉級16強，衞冕之路有個好開始。
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