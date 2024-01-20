香港女足旺角場開騷陳詠詩︰一定好震撼
第42屆省港盃及第5屆女子省港盃，停辦4年後再復辦，足總昨日舉行記者招待會交代詳情。當中香港女足會於2月1日出擊，並首次移師旺角大球場鬥廣東。女足相隔多年再次於旺角場擺陣，隊長陳詠詩表示興奮，更直言「一定好震撼！」
是日記招除足總主席霍啟山、會長貝鈞奇，以及多名前傳奇球星外，鄭進泓、周子謙、趙聡悟、馬澤純、陳詠詩和蘇鎧霖6名港隊男、女子代表隊成員均有出席。足總早前已宣布男子組賽期分別為1月31日及2月7日，昨日就公布女子省港盃會於2月1日晚上8時假旺角大球場上演。
香港女足對上一次在旺角大球場比賽，已經是2018年賀歲盃鬥尼泊爾武警部隊女子隊，對於今屆省港盃首次移師旺角場，隊長陳詠詩難掩興奮之情：「一定好開心、震撼，因為可以聽到成場球迷用廣東話打氣，同埋親朋戚友嚟到現場睇都好緊要。」「陳詠」續指港隊之前4屆省港盃同樣落敗而回，今屆目標爭取贏波。
1張套票睇晒男女隊
為推動「足球嘉年華」氣氛，今屆省港盃兩場男、女子主場賽事，將以套票形式發售，正價票100元，特惠票則為40元。另外，港台電視32會直播連同作客的3場賽事。■圖/文：李浚湣
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