香港女足旺角場開騷陳詠詩︰一定好震撼

是日記招除足總主席霍啟山、會長貝鈞奇，以及多名前傳奇球星外，鄭進泓、周子謙、趙聡悟、馬澤純、陳詠詩和蘇鎧霖6名港隊男、女子代表隊成員均有出席。足總早前已宣布男子組賽期分別為1月31日及2月7日，昨日就公布女子省港盃會於2月1日晚上8時假旺角大球場上演。

香港女足對上一次在旺角大球場比賽，已經是2018年賀歲盃鬥尼泊爾武警部隊女子隊，對於今屆省港盃首次移師旺角場，隊長陳詠詩難掩興奮之情：「一定好開心、震撼，因為可以聽到成場球迷用廣東話打氣，同埋親朋戚友嚟到現場睇都好緊要。」「陳詠」續指港隊之前4屆省港盃同樣落敗而回，今屆目標爭取贏波。