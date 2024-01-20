標準流浪保首名惡鬥理文

標準流浪大腦 神田夢實

今午另一場「賽馬會菁英盃」B組重頭戲，標準流浪於香港仔運動場惡鬥理文。榜首流浪為確保以首名晉級，餘下每場不容有失，戰意毋庸置疑，加上今季兩隊碰頭均屬激戰保證，預期今仗繼續惡鬥難免。（周六下午3時開賽）

崔佑在趕及註冊可披甲 標準流浪上場僅賽和均業北區，賽前與傑志僅差1分，總監李輝立（Philip）強調為爭取小組首名，今場一定會認真對待，盼球隊對理文能做好防守：「前幾場唔夠中堅，今場崔佑在好彩趕得切註冊出到，見佢都幾有經驗，希望防守有改善。始終近幾場都落後嚟踢，今場唔想再失波先，寧願慢慢等機會。」不過中場林遼太或因傷避戰，幸好首席射手伊巴謙可刑滿復出。

上場1比3不敵均業北區後，理文有兩周時間調整，主教練曾昭達提到荷西安祖已經康復，是役有望重返大軍名單。理文與流浪今季已多次交手，今次對手加入更多新兵，「達Sir」尤其喜見好友歐陽耀冲重返本地賽場，認為流浪實力依然強勁：「流浪唔同嘅外援有唔同能力，亦好開心見到『歐冲』重返港超，見到佢近幾場狀態唔錯，需要多加提防。」「達Sir」透露徐宏傑已接近康復，至於胡晉銘等4位出戰亞洲盃的代表隊成員，則繼續缺陣。

理文左路發難 立花稜也