on.cc東網直播B組前列分子對撼 傑志 均業北區寸土必爭

傑志射手 恩查

「賽馬會菁英盃」今午爆發B組前列大戰，「二哥」傑志於九龍灣公園惡鬥「三哥」均業北區。雙方賽前僅差兩分，戰果足以影響出線形勢。兩隊今季曾於聯賽交手，當時「藍鳥」作客僅險勝3比2，今場勢必鬥得激烈。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

傑志上場5球大炒晉峰，暫代主教練金東進（Kim）對球隊多次憑死球攻勢收穫入球感開心。「藍鳥」暫時追至落後榜首標準流浪1分，Kim承認今場對爭出線十分重要，但強調北區絕不容易應付：「北區本地球員質素唔錯，之前聯賽對我哋又展現出好強競爭力，加上早前先贏完理文，士氣一定好好。」陣容方面，查理史葛可以復出，新援拉美治亦同樣能夠候命，惟米基爾因累積5黃停賽。

拉美治有望演地標戰 剛加盟球隊的後衞拉美治已完成註冊，有望上演地標戰，他指自己狀態正不斷提升，惟仍要時間適應香港炎熱天氣，對今場賽事十分期待：「喺波斯尼亞依家屬於冬天，大約1至2度，對我嚟講都幾熱。第一場波永遠最困難，但我身邊有好多好隊友，希望可以保持零失球，幫球隊贏波。」

均業北區接連擊敗理文，以及賽和標準流浪，主教練梁志榮承認球隊近期發揮不俗，希望對傑志能夠繼續保持。球隊目前落後「藍鳥」兩分，「細榮」表示要爭出線的話，今場一定要有分落袋：「依家每場比賽都要攞到分，先有機會出線，踢法上會盡量以防守行先。不過中堅柏度因5張黃牌要停賽，對球隊防守一定有影響，可能會喺陣式上有啲調整。」值得一提，北區今季將首次在九龍灣公園比賽，「細榮」指出場地質素的確不理想，希望不會有球員受傷。

黃偉國盼繼續有士哥 前鋒黃偉國連續兩場擔正，上場對流浪更助球隊先開紀錄，今季暫時攻入4球，已經追平上季入球紀錄，他認為最近自身狀態不俗，表現亦尚算合格，今場希望繼續取得「士哥」，嘗試與「藍鳥」抗衡：「實力方面拉近咗，始終對手要出3個U22，又有港隊成員不在陣，的確係搶分好機會。」

傑志泡泡龍 鄭展龍 均業北區中堅 葉卓文 均業北區翼衞 韋法頓