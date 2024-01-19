商竣程晉級硬撼艾卡華斯

中國18歲球手商竣程昨日於澳洲網球公開賽男單次圈，以盤數3比1反勝印度球手Sumit Nagal，成為首位闖進男單第3圈的中國球手，32強將大戰2號種子、西班牙「小狂牛」艾卡華斯。

次圈淘汰印度球手 年僅18歲的商竣程月初於香港網賽殺入4強，創個人ATP最佳成績，這位世界排名140的中國新星於澳網延續勇態，繼首圈淘汰美國的麥當奴後，次圈對排名高3位的印度球手Sumit Nagal，在首盤落後2比6下，連贏6比3、7比5及6比4，以盤數3比1反勝躋身32強。

商竣程下場將迎來2號種子艾卡華斯，曾奪2023溫網及2022美網冠軍的艾卡華斯次圈經歷兩盤搶7戰，以6比4、6比7（3比7）、6比3及7比6（7比3）險勝意大利的Lorenzo Sonego。

女單方面，世界一姐施華德與美國歌蓮絲次圈鬥得激烈，施華德首盤贏6比4後，第2盤輸3比6，更在決勝盤一度落後1比4，但施華德頑強反撲連贏5局，以6比4反勝。