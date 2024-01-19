復仇成功反勝世界冠軍 李卓耀躋身男單8強

李卓耀

香港球手李卓耀昨日於印度羽賽男單次圈遇上世界錦標賽冠軍、泰國好手昆拉武特，二人激戰打足三局，最終李卓耀在先失一局16比21的劣勢，連贏兩局「刁時」22比20及23比21，強勢打入8強。

港隊「雙楊組合」再過一關 這是兩人第4次在正式賽事對壘，但李卓耀之前3次交鋒都落敗；這位27歲港隊代表今場開局亦受制於昆拉武特，顯得被動之下分數逐步被拉開，以16比21先失。其後李卓耀加強進攻，次局與該名3屆世青冠軍互有領先，並出現8次平手打到20比20，李卓耀連取兩分，贏「刁時」22比20扳平。

及至決勝局比分咬住上，戰至7比7時，昆拉武特打出一波7比0的攻擊，幸好世界排名17的李卓耀未有洩氣，挺住壓力「神勇地」連奪10分，反超前19比16。最終雙方再次要憑「刁時」決勝負，李卓耀險勝23比21，將與日本的西本拳太對印尼球手金汀的勝方，爭逐4強席位。

另外香港女雙「雙楊組合」楊雅婷及楊霈霖順利闖關，她們以21比11、15比21及21比10力挫馬來西亞對手Vivian Hoo及Lim Chiew Sien，躋身8強。