4強戰直落兩場擊敗福建 滿貫強闖甲一總決賽

甲一男籃聯賽昨晚假修頓場館上演季後賽4強次回合，滿貫憑蓋帝斯、惠龍兒及歐陽維江得分上雙下，以80比58力挫康仁福建，3場2勝制連贏兩場，率先晉級總決賽。

康仁福建4強首回合以55比88不敵滿貫，今場他們必須取勝才能保住出線希望，開局先憑林羽「裏外開弓」打出5比0，滿貫則由方誠義和蓋帝斯追回4分。不過福建今場明顯有備而來，先有楊瑞鴻於「長人」蓋帝斯面前中距離得手，其後再有李察士飛身單手爆樽，率隊一度領先9比4。滿貫首節有蓋帝斯單節取得8分，福建亦有林羽攻入8分，加上楊瑞鴻轟兩記三分波得7分，兩隊首節戰成23比23。

蔡再懃下半場發威 第2節雙方繼續拉鋸，滿貫由歐陽維江打破僵局連搶7分，「綠軍」一波9比2攻勢超前5分。福建外援李察士兩次硬闖顏色地帶均無功而還，幸有楊瑞鴻轉身放籃得手為福建「止血」，滿貫第2節以37比31領先。

康仁福建今場加強防守，上仗轟19分的蔡再懃上半場4次起手全部射失，要到第3節才「開齋」，配合滿貫中鋒蓋帝斯籃下連得4分，助球隊領先10分。李察士大力入樽後再投進三分球，加上黃子謙上籃得手，康仁福建追至43比47較接近比數，但其後葉俊傑和惠龍兒輪流於外圍發炮，為「綠軍」將比分拉開，領先57比47。

滿貫第4節繼續開火，歐陽維江上籃得手後，惠龍兒籃底助攻張彬賢，「綠軍」成功拋離14分。康仁福建得分主力楊瑞鴻第4節開段因傷出場治理，比賽還剩6分半鐘才重返球場，但無力扭轉局勢。滿貫再有吳松峻和歐陽維江轟三分球，加上林俊光、張彬賢、惠龍兒、吳松峻和鄧志恒先後於顏色地帶得分，徹底粉碎福建防線，最終滿貫以80比58大勝，率先晉級總決賽。余樂詩、鄧文滔報道