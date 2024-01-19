兩將受傷伊朗主帥：要輪換

世界排名21位的「亞洲二哥」伊朗，被視為今屆奪標大熱，主教練加利內伊在頭號前鋒泰尼米陪同下，出席賽前記招。加利內伊表示與世盃外時的港隊交手相比，今仗陣容多了入籍兵，變得更難應付，並透露為因傷兵關係，「港伊戰」會作出輪換。

加利內伊在記招上表示：「港隊係一支好球隊，佢哋嘅教練莊恩安達臣過去教過德甲，已經帶領港隊取得好成績，對比上次我哋交手，港隊陣中有更多聲稱持雙重護照嘅球員（入籍兵），但我哋同港隊喺德黑蘭嘅比賽已成歷史，今場我哋會專注發揮出球隊嘅技術優勢。」他又透露首戰過後，伊朗有兩位球員受傷，今場會作輪換：「今次賽事每4至5日就要踢比賽，我哋要小心處理球員嘅體能情況，做好球員嘅恢復，所以呢場對港隊，我哋陣容或會作出3至4個調整。」