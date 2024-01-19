見證入波喜極而泣 忠粉︰我哋有得砌！

為支持出戰亞洲盃決賽周的港隊，不少球迷自掏腰包遠赴卡塔爾多哈，其中就包括2022年曾隻身遠赴印度為港隊打氣，見證球隊相隔逾半世紀再創奇迹的姚逸之（Jason）及友人麥柏傑（Peter）。雖然港隊首戰輸波，但能見到陳肇鈞轟入扳平入球的一刻，二人都喜極而泣，直言今次旅程所投放的時間及金錢是值得。

唔使做「三零部隊」已收貨 在攻破阿聯酋大門一刻，哈利法國際球場看台上港隊球迷大喜若狂，其中包括Jason及Peter，後者表示：「2019年東亞盃我喺南韓睇晒3場，嗰次我哋做咗『三零部隊』，今次嚟睇到入波已經好開心，估唔到第一場就做到，覺得所花費嘅錢同時間都係值得。」

兩人都承認在看台慶祝入球時流下男兒淚，Jason解釋落淚是因為見到港隊的進步：「結果雖然輸波，但入波嗰吓係覺得我哋有得打，係有競爭力，覺得同西亞列強係有得砌。」Jason還表示比起2年前到印度為港隊在亞盃外打氣，這次多哈之旅深刻程度更勝一籌。記者林卓臻卡塔爾多哈直擊