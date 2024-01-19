苦練戰術迎擊強敵 港隊撼伊朗要創造驚喜

港隊福星 陳肇鈞（左）、港隊射手 安永佳（右）。

出戰亞洲盃決賽周的港隊，香港時間周六凌晨假卡塔爾多哈哈利法國際球場硬撼C組強敵伊朗。昨日港隊主教練莊恩安達臣在艾里奧陪同下，出席賽前記招，安帥承認對手實力強勁，但相隔兩個月後再交手，希望再創驚喜，讓球迷見到不一樣的港隊。（HOY TV 77台周六凌晨1時30分直播）

安帥是日在記招上，先透露港隊傷兵情況有改善，包括祖連奴已經復操：「琴日操練係我哋今次大賽首次有26名球員一齊落場，其中祖連奴同艾里奧都有練波，相信今場有機會夫添出擊。」去年11月於世盃外作客伊朗，港隊曾以0比4落敗，安帥承認今場比賽困難，但認為港隊不是沒有機會：「港隊今場會面對好強嘅對手，伊朗係今屆賽事奪標大熱之一，我哋去年曾作客德黑蘭，當時我哋踢咗場硬仗，但今場係全新嘅比賽。」

安帥：會見到不一樣嘅港隊 港隊首戰不敵阿聯酋，但比賽中仍能與西亞球隊形成對攻局面，更靠陳肇鈞攻入今屆開齋波。安帥指出港隊現時狀態比集訓開始前更出色，有能力應付90分鐘高強度比賽：「比起上次作客伊朗，相信今次大家會見到唔一樣嘅港隊。」有記者問及應敵對策，安帥拒絕透露細節，僅表示過去幾日都在苦練戰術，為今場大戰作最佳準備。

艾里奧︰有信心交好表現 今次大賽開局受傷患困擾的艾里奧，就對錯過首戰感失望，但表示正逐漸恢復狀態：「嚟到亞洲足球最大舞台，一開始冇得踢係好困難，惟有盡力提升自己狀態，爭取喺嚟緊兩場波上陣。」現年37歲的艾里奧，過去曾兩次代表港隊鬥伊朗，累積了不少經驗，但他認為如今港隊踢法與以往非常不同，有信心交出更好表現：「以往港隊踢得比較保守，只係會諗點樣唔畀對手入波，依家我哋踢法唔同咗，相信喺前場可以製造更多威脅。」

港隊中場 陳俊樂 莊恩安達臣（左）指今仗會帶來「不一樣的港隊」。（林卓臻攝） 港隊翼鋒 艾華頓 伊朗王牌 阿斯蒙