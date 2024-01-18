安帥：踢大賽係需要賭博

祖連奴未復操照留隊 戰罷阿聯酋一仗後，港隊首課操練僅得非正選球員落場，惟昨日續於卡塔爾大學訓練場操練終於「齊腳」。其中早前被指狀態未足的謝家強，參與了球隊所有訓練，包括分隊賽，惟祖連奴全程僅在場邊觀看。艾里奧、陳晉一及胡晉銘完成熱身後，前者隨助教單獨訓練，另外兩人則在場邊作緩步跑等恢復性訓練。

最快第３輪才可披甲 據莊恩安達臣透露，陳晉一及胡晉銘大戰後感到不適，但強調僅屬正常賽後反應，艾里奧若果康復進度良好，對伊朗時有望先列後備。對於首戰作壁上觀的祖連奴目前仍未投入操練，卻未有在限期前換人，安帥解釋：「祖連奴有能力以一己之力決定賽果，冇其他香港球員有咁嘅質素，對於換唔換佢我諗咗好耐，但出戰大賽就好似玩啤牌，有時需要賭一鋪。」

港隊會於香港時間周六凌晨與伊朗進行C組次輪對決，其中首戰出任防守中場的陳俊樂，認為該仗已踢出部署，並感覺全隊已熟悉逼搶踢法，對惡鬥伊朗信心十足：「我哋比上次狀態更好，今次會有心理準備，要點樣應付對手，希望今次做得更好。」記者林卓臻卡塔爾多哈直擊

港隊主帥莊恩安達臣 陳俊樂（左）有信心再鬥伊朗可有更佳表現。