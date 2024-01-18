安祖娃爆冷贏前世界「2姐」
16歲俄羅斯天才少女安祖娃，昨日在澳網女單爆出大冷，拍走6號種子的溫網亞軍積芭兼送蛋，鎖定次圈席位，這亦是她生涯首次擊敗世界前10的球手。
安祖娃面對擁有三個大滿貫亞軍兼前世界排名第2的積芭，僅花54分鐘以6比0、6比2淘汰了對手，贏得致勝一分後她自己都感到難以置信：「喺賽前我真係好緊張，因為我要對住積芭，我經常睇佢比賽，而家有機會同她較量，但估唔到我喺首盤發揮得好好，坦白講結果喺我預計之外，我只希望喺呢種大型比賽上享受每次擊球，同每一刻時光，我做到啦！」安祖娃過去一年表現相當搶眼，去年溫網她躋身16強成為公開年代以來，第三年輕從外圍賽晉級的球手，而她更由2023年初的世界排名405位，攀升至年終的46位。
沙華列夫虐打案5月再審
至於奧運金牌得主沙華列夫，周二在澳網順利贏得開門紅，但場外的私事似乎不太順利，據德國媒體報道引述，柏林邢事法院發言人表示，沙華列夫因被指控對一名女性進行身體虐待，今年5月將要接受審判。
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