安祖娃爆冷贏前世界「2姐」

安祖娃面對擁有三個大滿貫亞軍兼前世界排名第2的積芭，僅花54分鐘以6比0、6比2淘汰了對手，贏得致勝一分後她自己都感到難以置信：「喺賽前我真係好緊張，因為我要對住積芭，我經常睇佢比賽，而家有機會同她較量，但估唔到我喺首盤發揮得好好，坦白講結果喺我預計之外，我只希望喺呢種大型比賽上享受每次擊球，同每一刻時光，我做到啦！」安祖娃過去一年表現相當搶眼，去年溫網她躋身16強成為公開年代以來，第三年輕從外圍賽晉級的球手，而她更由2023年初的世界排名405位，攀升至年終的46位。