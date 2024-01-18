印度羽毛球賽 李卓耀闖16強

世界排名第18的香港球手李卓耀上周於馬來西亞羽賽16強止步，今站首圈他與東道主球手、世界排名第25的Srikanth Kidambi一度激烈爭持，最終李卓耀以24比22先拔頭籌。李卓耀第2局再贏21比13，直落2比0晉級16強。下場將迎來7號種子、泰國的Kunlavut Vitidsarn，後者首圈以21比12及21比16擊敗丹麥的祖漢臣。