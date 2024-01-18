印度羽毛球賽 李卓耀闖16強
印度羽毛球公開賽昨日上演男單首圈賽事，李卓耀花了47分鐘，以直落2局擊敗印度的Srikanth Kidambi，闖進16強，將大戰世界排名第8的泰國好手Kunlavut Vitidsarn。
世界排名第18的香港球手李卓耀上周於馬來西亞羽賽16強止步，今站首圈他與東道主球手、世界排名第25的Srikanth Kidambi一度激烈爭持，最終李卓耀以24比22先拔頭籌。李卓耀第2局再贏21比13，直落2比0晉級16強。下場將迎來7號種子、泰國的Kunlavut Vitidsarn，後者首圈以21比12及21比16擊敗丹麥的祖漢臣。
「鄧謝配」因傷退賽
至於另一港將伍家朗，則以13比21、7比21不敵5號種子印尼球手基士堤，無緣晉級，基士堤次圈將與馬來西亞的李梓嘉爭入8強。混雙方面，香港組合「鄧謝配」宣布退賽，事後謝影雪於社交媒體解釋自己早上訓練時扭傷膝蓋，目前未知情況如何，將回港接受詳細檢查，她感謝球迷關心：「希望沒有大礙。」
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