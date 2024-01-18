港台電視32╳on.cc東網同步直播季後賽4強G2 康仁福建對滿貫

李琪 滿貫

甲一男籃聯賽季後賽4強於修頓場館強勢爆發，今晚上演兩場「生死戰」，分別由康仁福建大戰滿貫，及永倫激鬥香港東方，康仁福建和永倫首回合同告負，能否扳回一城，值得留意。（on.cc東網及港台電視32周四晚7時直播康仁福建對滿貫）

康仁福建自2017年重返季後賽4強，以挑戰者身份硬撼「長勝軍」滿貫，首回合甫開戰雖然先聲奪人打出7：0開局、首節僅落後5分，惟「綠軍」迅速回神，第2節派出蔡再懃、歐陽維江、林俊光等推快比賽節奏，蔡再懃更連入3記三分球，助滿貫半場將比分拉開20分。最終滿貫憑「籃底霸王」蓋帝斯取26分、13籃板，加上蔡再懃和李琪各取19、13分，以88：55大勝，於3場2勝賽制先拔頭籌。至於附加賽對南華創個人單場新高24分的楊瑞鴻此仗被嚴防，全場僅得10分，福建外援李察士則取得20分、13籃板。

蔡龍德：已部署點破聯防 蔡龍德上場與李察士合力抵擋蓋帝斯，他承認球隊有很大進步空間：「Game 1 大家的表現未如理想，始終部分球員缺乏季後賽經驗，比上次對他們打得差。相反滿貫在防守上，明顯有針對性部署過，而且防守強度亦加大，大部分時間用上聯防，所以賽後我們都立刻部署之後Game2如何應對。」

康仁福建來到Game 2已無退路，要保出線希望必須取勝，蔡龍德希望打出爭氣波：「始終滿貫的內線球員高大，腳步和技術兼備，要單對單守到他們，不是一件易事，外線又有琪哥（李琪）、阿懃，得分點都多，所以要靠團體防守，一人行多一步，鞏固好籃板，先有機會。下場我們會做好中間串連及策應的角色，盡力不要被對手拉開，一步一步和滿貫打。」

蔡再懃：盡早拉開領先優勢 滿貫上季首奪常規賽冠軍，惟4強不敵香港東方，無緣冠軍，球隊今季積極增兵，誓要挑戰冠軍寶座，蔡再懃表示Game 2將更集中應對，把握領先優勢：「康仁福建打進4強頗令我驚喜，證明他們亦有一定實力，所以我們絕對不會輕視。上場我們入局較慢，今場要盡快集中，希望首節就拉開分數。」

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