武磊：有信心改善表現

出戰亞洲盃決賽周的中國隊，今日將會面對A組第2個對手黎巴嫩。首戰遭塔吉克逼和後，國足今場急需全取3分，主帥亞歷山大‧揚科維奇，就承認國足存在壓力。至於上場擔正的國足頭號前鋒武磊，賽前出席記招時，就認為今場對雙方都非常關鍵，並承認有需要糾正首戰的不足。■林卓臻卡塔爾多哈直擊

揚科維奇拒評黎巴嫩 主教練亞歷山大‧揚科維奇，上場賽後承認國足存在壓力，並指出球隊有不少改善空間：「面對困難時刻所出現嘅壓力，係主教練嘅挑戰，上場我哋半場嘅犯錯次數，係所有參賽球隊之最，呢個唔係值得驕傲嘅數據，所以我有計劃搵出解決方法。」被問及國足可以針對黎巴嫩的弱點時，亞歷山大‧揚科維奇則拒絕評論：「賽前講對手嘅弱點係有失尊重，與其講黎巴嫩，我更想講自己嘅不足，我哋上場控球做得唔夠好，希望呢場踢出我哋想要嘅比賽。」

國足首戰與塔吉克悶和0比0，未能全取3分，出線形勢陷入被動。第二場鬥黎巴嫩前夕，武磊也在記招上承認今場比賽對出線非常關鍵：「我哋第一場比賽打和，相信所有球員都知道呢場比賽嘅重要性，相信黎巴嫩球員同我嘅諗法都一樣。」武磊賽前被球迷寄予厚望，惟上場與譚龍出任雙箭頭表現低迷，這位國足射手表示：「第一場比賽後我哋睇番場波，發現了一些問題，我哋肯定會針對上場發現嘅問題，搵出解決辦法，首戰我哋對抗強度不足，但相信隨住賽事展開，呢方面我哋會有改善。」

黎巴嫩主教練拉度洛域，就認為經歷首戰與東道主卡塔爾的硬仗後，球員難免有疲態，今場會小心分配球員上陣時間：「我哋同卡塔爾踢咗場好波，但我哋太易失波，嗰場波已成歷史，國足有隊形，不乏有經驗球員，球員喺高水平聯賽效力，我對國足非常尊重，但相信我哋會踢出更好表現。」