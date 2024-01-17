一姐施華德旗開得勝 大坂直美首圈出局

26歲的大坂直美曾奪4項大滿貫冠軍，她在去年7月誕下女兒後於12月復出。大坂直美澳網首圈迎來世界排名第19的加西亞，經過1小時26分鐘比併，最終以4比6、2比6（2比7）告負。

賽後，大坂直美形容再戰大滿貫心情很複雜：「感覺有點奇怪，因為在洛杉磯訓練時，我很擔心會跟不上任何一個對手的節奏。但來到這裏，至少我仍能夠挑戰她們，感覺亦頗正面。不過我的爭勝心讓我感到十分沮喪，因為贏不了比賽，所以我不會說這是我預期的結果，因為我也幻想過自己有機會贏得冠軍，那是我的動力來源。」