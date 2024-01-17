一姐施華德旗開得勝 大坂直美首圈出局
澳洲網球公開賽周一舉行正賽首圈賽事，前世界「一姐」日本球手大坂直美產後首戰大滿貫，可惜以直落盤數0比2不敵世界排名第19的法國球手加西亞，無緣女單次圈。另外，世界一姐施華德昨天輕取簡蓮，打入次圈。
26歲的大坂直美曾奪4項大滿貫冠軍，她在去年7月誕下女兒後於12月復出。大坂直美澳網首圈迎來世界排名第19的加西亞，經過1小時26分鐘比併，最終以4比6、2比6（2比7）告負。
賽後，大坂直美形容再戰大滿貫心情很複雜：「感覺有點奇怪，因為在洛杉磯訓練時，我很擔心會跟不上任何一個對手的節奏。但來到這裏，至少我仍能夠挑戰她們，感覺亦頗正面。不過我的爭勝心讓我感到十分沮喪，因為贏不了比賽，所以我不會說這是我預期的結果，因為我也幻想過自己有機會贏得冠軍，那是我的動力來源。」
麥維迪夫西西帕斯闖關
男單方面，3號種子俄羅斯的麥維迪夫和7號種子希臘球手西西帕斯同樣取得晉級資格，兩人分途出擊大戰4盤後，以盤數3比1分別淘汰法國球手Terence Atmane和比利時的Zizou Bergs。
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