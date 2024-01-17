勇挫福建！滿貫托弗14連勝

滿貫長勝再挫康仁福建！甲一男籃聯賽季後賽4強昨晚假修頓場館爆發，常規賽冠軍滿貫雖然開局曾落後7分，但迅速調整取回主控權，並憑「籃底霸王」蓋帝斯轟入26分，加上蔡再懃外圍發炮攻進19分，射手李琪貢獻13分，「綠軍」終以88比55力挫福建，取下首回合勝利，延續長勝紀錄至14場。

以挑戰者身份出擊的康仁福建開局不俗，由中鋒蔡龍德起手奪5分，兼助攻予楊瑞鴻籃底得手，一度領先7比0。但蓋帝斯回敬一記強爆籃下為「綠軍」開齋，加上手感火熱的李琪三分發炮穿針，逐步追近及打出一波12比0攻勢；上仗附加賽創個人單場新高24分的楊瑞鴻今仗被嚴防，尾段仍奮力射入兩球，為福建追近至14比19完成首節。

滿貫發揮板櫈深度優勢，第2節換出另一套陣容加強速度，蔡再懃、林俊光、張彬賢及歐陽維江聯同惠龍兒以快取勝，拉散福建防衞網，並連番快攻得手，「阿懃」更短時間內連入3記三分球，拉開比分至35比16。福建一直尋找突破缺口，李察士稍回勇衝搶籃板兼得分，爆出一個小高潮，但未幾惠龍兒妙傳蓋帝斯強力入樽，滿貫以51比31領先半場。

要改善入局慢問題 佔盡上風的滿貫球員未有手軟或錫身，蔡再懃一次單刀走籃與黃律堯於空中發生撞碰，狀甚痛苦，蓋帝斯亦因腿部不適而調出火線，但滿貫仍以88比55獲勝，在3場2勝制的4強中先拔頭籌。

今仗取得19分及3助攻的蔡再懃表示：「今場球隊做到賽前部署，成功守住對手兩個得分點外援（李察士）和楊瑞鴻。不過我們必須改善經常出現的入局問題，今場又被對手打出7比0，下場必須多加留意。」至於香港東方則在尾場以74比69擊敗永倫，領先場數1比0，4強次回合將於周四（18日）舉行。■■余樂詩報道