冠忠南區昨透過Fb專頁宣布，獲日本籍中場冨樫凌央（右）投效，現年26歲的他司職中場，上季效力菲律賓球會宿霧，期間在亞協盃上陣6場，錄得1次助攻。對於今次來港加盟冠忠南區，冨樫凌央視為自己職業生涯的一大挑戰：「我會盡力協助球隊爭取錦標，亦希望藉機會去證明自己嘅能力。」