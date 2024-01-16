香港金牛赴塞爾維亞特訓 楊睿騏：零下6度練意志力

教練解立彬︰盼練出默契

教練解立彬表示這次海外集訓將以提升個人技術、體能和戰術意識為主，同時亦希望加強球員間的默契，他表示：「球隊陣中有很多新球員，彼此間未合作過，我期望這次集訓大家可以混熟起來，場內場外都產生默契。同時希望透過密集式訓練，了解各球員的強項和弱點，再針對性地作出改善。」香港金牛隊的塞爾維亞集訓，每日會接受當地籃球學校教練設計的練習，提升射球、運球等個人技術。另外，球隊教練團亦會安排不同訓練內容，包括隊內對抗賽等提升球員的實戰能力。