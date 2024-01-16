漢友連捷鎖定第7名

甲一男籃聯賽名次賽已進行了兩輪賽事，隨着建龍飛馬以82比58擊敗南青，後者錄得兩連敗後，無論最後一輪勝負如何，已難逃出降班厄運。至於漢友以83比73擊敗崇德飛鷹後，提前鎖定第7名席位。

由於名次賽設配分制，常規賽成績較佳的漢友配有4分，這支常規賽獲3勝的球隊，周日名次賽憑居港外援艾華士獨取全隊最高的23分，帶領漢友以10分之差擊敗崇德飛鷹；連同上仗漢友以87比66輕取南青，球隊已有足夠分數而篤定聯賽第7名。

不敵建龍飛馬南青篤定降班 至於全華班南青雖然在常規賽曾險勝建龍飛馬兩分，但今次再遇卻未能再次笑到最後，南青即使有關雋陶攻入20分，然而飛馬有外援阿理獲全場最高的25分，南青半場落後22比43下，最終以58比82告負，名次賽錄二連敗，宣告降班甲二，亦意味建龍飛馬已逃出降班危機，來仗對漢友，如贏波更有機會爭取更高名次。

男子甲二組的決賽周將於本月19至25日舉行，旭暉、荃灣、晉龍及日域爭奪冠軍及升班甲一資格。