8奪大師賽！奧蘇里雲破盡紀錄

桌球「世一」奧蘇里雲周日再現王者風範，紀錄性第8次捧走大師賽冠軍，更以48歲之齡成為史上最年長的盟主，並試圖挑戰成為桌壇最年長包攬「三冠」錦標的紀錄，劍指5月的世錦賽。

踏入2024年，奧蘇里雲再顯「火箭」雄風，在決賽以10比7擊敗「機長」卡達，第8次捧走這項桌壇最高榮譽「三冠」賽之一的錦標，已拋離桌球皇帝亨特利奪6冠的大師賽紀錄，並且是他生涯第23個「三冠賽」冠軍，拉開了亨特利的18個紀錄。

劍指最年長「三冠」得主 48歲的奧蘇里雲與一對仔女分享奪標喜悅，他取代了於2020年以43歲之齡封王的冰咸，成為大師賽的最年長冠軍。值得一提，去年12月全英賽登頂後，加上大師賽錦標，「三冠」已取其二，若是他在5月的世界錦標賽上封王，則可成為首位單季奪得「三冠」賽錦標的盟主，並會是球壇最年長的「三冠」盟主。

袋走25萬鎊冠軍獎金的奧蘇里雲賽後坦言︰「坦白說，我真是不太清楚自己如何奪得冠軍，但我嘗試自由地打好每一球。」奧蘇里雲亦不忘再次多謝球迷支持，並豪言會繼續作戰，直到「不能再Pot波為止」。