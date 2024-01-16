祖高域打足4粒鐘拍走超新星
一連15天的澳網日前展開爭逐，矢志紀錄性奪走個人第11個澳網冠軍的「世一」祖高域，在墨爾本進行衞冕第1擊即遇上考驗，與18歲的外圍賽晉級者佩斯麥苦戰4盤才驚險闖關，成為了他生涯爭逐時間最長的大滿貫首圈賽事。
讚佩斯麥係「另一個自己」
今仗祖高域面對克羅地亞新星佩斯麥，首盤先贏6比2，不過佩斯麥站穩陣腳後反撲，與現任「世一」纏鬥，並以7比6（7比5）扳平，雖然之後祖高域連贏6比3及6比4，但佩斯麥今仗拯救了6個致勝點，令這場賽事打足4小時1分鐘才完結。賽後祖高域對這位世界排名178的對手甚為讚賞︰「他在球場上的態度很好，我很喜歡，永不放棄，我覺得自己好似在鏡子裏看到另一個自己，他真是沒有弱點。」祖高域首圈驚險闖關後，保持在澳網連勝，而這一戰也是他個人爭逐最長久的大滿貫首圈賽事，打破了2005年在美網對蒙菲斯的一戰，當時他需要3小時57分鐘才獲勝。
至於剛在香港奪冠的5號種子俄羅斯名將魯列夫，同樣在首圈贏得吃力，與世界排名78的韋特苦戰五盤，最終才能以7比5、6比4、3比6、4比6及7比6（10比6）險勝。不過，2018年獲得亞軍的施歷，則在首圈以總盤數1比3負於匈牙利的馬朗施沙，無緣晉級。
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