祖高域打足4粒鐘拍走超新星

讚佩斯麥係「另一個自己」

今仗祖高域面對克羅地亞新星佩斯麥，首盤先贏6比2，不過佩斯麥站穩陣腳後反撲，與現任「世一」纏鬥，並以7比6（7比5）扳平，雖然之後祖高域連贏6比3及6比4，但佩斯麥今仗拯救了6個致勝點，令這場賽事打足4小時1分鐘才完結。賽後祖高域對這位世界排名178的對手甚為讚賞︰「他在球場上的態度很好，我很喜歡，永不放棄，我覺得自己好似在鏡子裏看到另一個自己，他真是沒有弱點。」祖高域首圈驚險闖關後，保持在澳網連勝，而這一戰也是他個人爭逐最長久的大滿貫首圈賽事，打破了2005年在美網對蒙菲斯的一戰，當時他需要3小時57分鐘才獲勝。