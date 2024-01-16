港台電視32及on.cc東網直播 季後賽4強G1滿貫鬥康仁福建 楊瑞鴻：至少贏1場

蓋帝斯 滿貫

甲一男籃聯賽經過連場激鬥，今晚展開季後賽4強首回合，頭場由康仁福建火併滿貫。康仁福建於附加賽粉碎南華衞冕之夢，相隔4季重返4強，能否成功挑戰常規賽「一哥」滿貫，值得留意。（港台電視32及on.cc東網周二晚7時直播）

滿貫今季勢如破竹，早前以77比75擊敗香港東方，奪得常規賽冠軍。滿貫銀牌賽封王至今錄得13戰全勝，展現出王者姿態，最終能否如願實現「大滿貫」，成為焦點。滿貫季後賽首個對手為康仁福建，常規賽「綠軍」在全場領先下，以91比71大勝。

該戰康仁福建雖有李察士豪取31分、13籃板，以及港隊新丁楊瑞鴻取16分，仍難敵多點開花的滿貫。「綠軍」該戰4人得分上雙，美籍中鋒蓋帝斯僅上陣29分鐘就交出28分、15籃板，另外蔡再懃轟21分，內線猛將惠龍兒亦射入兩記三分球，取得16分，至於控衞吳松峻助攻助守，貢獻10分、7偷球及4助攻。

上季第7名的康仁福建今季加入外援後進步頗大，其中球隊防守力提升不少，常規賽平均失68.4分，為聯盟失分第2少的球隊，僅次於香港東方。另外球隊默契亦愈來愈好，下半季愈戰愈勇，上場更於附加賽打出近年代表作，以83比76反勝衞冕南華，自2017年後再次重返季後賽。該戰福建於第3節狂轟35分，後備球員如黃子謙和廖鈞浩都在關鍵時刻挺身而出，協助球隊反勝。

拚命防守對抗「綠軍」雙塔 甲一「二年生」楊瑞鴻有大將之風，對南華一戰轟入24分，另搶下9個籃板，得分僅次於25分的外援李察士，他坦言滿貫不論在板櫈深度或是球員質素皆在福建之上，但球隊會拚命防守，希望在3場2勝制下至少贏1場，證明康仁福建有力加入新「Big 4」。滿貫對福建最大威勢在於內線，蓋帝斯和惠龍兒均擁有逾2米的身高，其中蓋帝斯不但機動性強，加上有不同進攻板斧，威脅甚大，且看今次福建能否加強防守，收窄差距，為球迷帶來驚喜。

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