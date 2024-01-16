領吉爾吉斯鬥泰國 高素巴耶夫：阿輝畀咗唔少貼士

亞洲盃決賽周F組賽事今日展開，打頭陣有吉爾吉斯鬥泰國，效力港超聯球隊東方的高素巴耶夫（Tamir），將會力爭帶領吉爾吉斯爭取分組賽首勝，並指東方隊友向他分享應敵「貼士」。

2022年加盟東方的高素巴耶夫，是日陪同主教練塔高域一齊出席賽前記者會。今屆首戰對手係泰國隊，去年6月曾來港踢友賽，當時Tamir的球會隊友葉鴻輝，正選為港隊把關，對泰國有一定認識。

再次參戰盼走得更遠 Tamir與葉鴻輝在東方是防線好拍檔，透露後者有向他分享與泰國比賽的經驗：「我嘅球會隊友『阿輝』係港隊門將，佢畀咗唔少意見我，應該要點樣對付泰國隊。」

2019年吉爾吉斯首次出戰亞洲盃決賽周，當時高素巴耶夫也在陣中，4年後再次來到大舞台，希望可為球隊取得突破：「上屆亞洲盃係我哋嘅第一次，當時備戰情況相當困難，過咗幾年後，雖然我年紀大咗，但變得更成熟，依家仲做埋球隊隊長，識得更加從容咁去應付大賽，希望可以協助球隊走得更遠。」