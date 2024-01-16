港隊首戰1:3憾負阿聯酋 轟亞洲盃第1000球 陳肇鈞：要一直進步

相隔56年重返亞洲盃決賽周的香港男子足球代表隊，前晚於卡塔爾哈利法國際體育場出戰C組首場分組賽，面對世界排名64位的阿聯酋。半場落後一球的港隊，一度靠陳肇鈞扳平，但可惜之後再失兩球，最終以1比3不敵阿聯酋。過去一度被質疑能否在港隊佔一席位的陳肇鈞，在莊恩安達臣麾下屢建奇功，他表示從未因外界聲音而放棄自己，只希望能繼續為港隊交出好表現。■林卓臻卡塔爾多哈直擊

開賽初段港隊多番嘗試主動進攻，可惜都無功而回，形勢不俗的港隊，在34分鐘收到壞消息，球證翻查視像助理裁判（VAR）後，指周緣德禁區內犯手球，阿聯酋獲得12碼，由艾迪爾射入，港隊落後1球返回更衣室。易邊後港隊隨即扳平，49分鐘艾華頓右路傳中，陳肇鈞門前快步撞入。但4分鐘後港隊再次失守，葉鴻輝接連擋出對方兩次勁射，但仍被蘇坦成功補中，港隊落後1比2。補時階段陳晉一禁區內踢跌對手，球證觀看VAR後第2次判罰十二碼，阿爾加薩尼主射破網。港隊之後再有米高慘食詐胡，最終以1比3落敗，周六凌晨將會對伊朗。

「要我守龍我都制」 今場一度為港隊扳平的陳肇鈞成功寫下新紀錄，皆因亞洲盃史上累積第1,000個入球由他射入，賽後更成為亞洲足協官方傳媒的追訪對象。Philip表示：「扳平嗰下，我覺得呢場係有機會攞到分，令之後兩場可以易踢啲，失望嘅係一兩個判決或防守上嘅唔集中，好快畀人領先番。」Philip認為今場球隊展示出進取一面：「我諗球迷都會感覺到，我哋係踢得好進取，好想去製造威脅，上半場好多時刻都係我哋嘅進攻，呢方面係正面，港隊咁多年嚟都比較保守，我哋依家踢法更主動，係希望去爭勝，只可惜今日戰果反映唔到。」

過去Philip在港隊表現一度備受質疑，惟他強調對自己從未失去過信心：「我從來冇懷疑過自己嘅質素，對於我適唔適應呢種踢法，我覺得冇一種球員係只適合一種踢法，總之教練要你做咩你就要做，呢個係足球嘅基本原則，為咗香港隊，要我打龍我都會去做，足球就係咁，冇第2長處就自己去發掘，即使已經31歲，我冇停過步，一路諗緊點樣進步。」

安帥：喺歐洲唔會咁吹 至於港隊主教練莊恩安達臣在記招上表示：「我對球員表現感到自豪，我哋踢咗場好波，踢得夠侵略性，創造咗好多機會，但今日球證主宰咗場波，每次出現有爭議嘅瞬間，最終判決都對我哋不利，喺歐洲球壇呢兩球都唔係12碼。」對於米高臨完場前入球被推翻，安帥回應指：「米高已經收埋手臂，而且係波打手。」