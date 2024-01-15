張家朗巴黎站16強止步

FIE劍擊世界盃巴黎站上周六上演花劍個人賽，香港「劍神」張家朗雖然先後擊敗澳洲及法國的對手，但卻在16強不敵歐洲錦標賽季軍Guillaume Bianchi，宣告出局。

憑世界排名第4而直入淘汰賽的張家朗，首仗先以15比7輕取澳洲的格拉臣；其後他遇上法國35歲老將、東奧團體金牌成員之一的蒙天尼，再贏15比9。經過小休後，26歲的張家朗與他同齡的意大利好手Guillaume Bianchi交鋒，雙方爭持十分激烈，鬥至最後關頭張家朗僅以13比15落敗，未能繼去年在巴黎站奪季後，再站上頒獎台。

男花團體搶分衝奧 至於上月在日本取得個人首面世界盃分站銅牌的蔡俊彥，未盡發揮，以13比15不敵日本的Fukuda Ryosuke。李逸朗及楊子加亦首圈告負，分別負於意大利的Giorgio Avola及日本的松山恭助。女花方面，唯一打入淘汰賽的符妤名將面對意大利劍手Elena Tangherlini，爭逐32強席位，可惜符妤名以7比15告負出局。

距離巴黎奧運尚有不足200天，要取得資格就要在4月1日截止前力爭足夠的排名分數，張家朗曾多番表示希望帶領港隊出戰奧運團體賽，惟目前港男花於奧運排名處於第6位，定當把握每一個搶分的機會。