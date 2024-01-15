邁亞密巡演首站門票滯銷

美職國際邁亞密日前開操，備戰嚟緊一系列巡迴表演賽，兩位前巴塞隆拿鋒線拍檔美斯、蘇亞雷斯相隔近4年後，首次以隊友身份一齊練波，加上布斯基斯，佐迪艾巴，「巴塞4人幫」再度合作，令人期待。然而，呢次「巡演」雖然星光熠熠，但首站薩爾瓦多嘅波飛定價太高，目前只售出三成，令呢站賽事嘅主辦單位隨時要蝕入肉。

香港站合約冇包美斯 蘇亞雷斯上月底以自由身由甘美奧加盟國際邁亞密，並簽約1年，日前呢位37歲烏拉圭射手首次亮相球場，同美斯拍住上操練，為嚟緊嘅巡迴表演賽作準備，期間氣氛非常輕鬆，比較似敍舊多過練波。

呢次國際邁亞密以美斯作為「生招牌」嘅全球巡迴表演賽，總共踢7場之多，不過首站薩爾瓦多即遇上門票滯銷尷尬情況。據主辦單位透露，雙方合約保證美斯至少上陣20分鐘，但邁亞密索取出場費高達350萬美元（約2,700萬港元），水漲船高之下令門票定價高昂，當地球迷無法負擔最高200美元（約1,560港元）嘅「靚飛」，結果喺開波前一星期只賣出三成門票，「搞手」面臨蝕大本收場。

值得一提，雖然香港站門票火速售罄，但有個大問題，就係合約冇包美斯必定登場，據報香港站合約僅承諾「大牌球員」會登場，但國際邁亞密嘅球星仲有布斯基斯、蘇亞雷斯等，無法保證美斯一定會上陣。