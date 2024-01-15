半場落後兩球都追得番 港會3:3激和東方

昨日「賽馬會菁英盃」尾場於香港足球會足球場上演A組激戰，由港會硬撼東方。東方半場領先2比0之下，港會下半場展開「大反擊」，憑泰亞高及里奧追成2比2，雖然在補時階段東方由巴科爾再度領先，惟港會菲杜化完場前一刻建功，戲劇性以3比3逼和東方。

港會把劉學銘及周子謙推上一格任防中，莊文歷及加斯特夫負責側擊，為泰亞高創造突擊機會；至於東方，鐘樂安及丹尼爾鎮守中路，馬高斯聯同梁振邦控制中場，于揚先列後備。

11分鐘，馬高斯右路斬入禁區，巴科爾門前加一腳，助東方先開紀錄。東方其後繼續控制戰局，13分鐘後，馬高斯吊入禁區，馬希偉門前挑射得手，東方領先至2比0。馬高斯及巴拉克上半場前各自有起腳機會，但都被港會門將邁亞擋出，東方半場領先2比0。

泰亞高里奧都有波入 港會換邊後積極反撲，56分鐘，文家永傳入禁區，泰亞高近門射破鍾凱文十指關。港會其後調入里奧和麥美倫加強攻力，80分鐘收到效果，李俊諺放長傳，里奧壓入禁區勁射得手，港會追平2比2。補時階段掀起高潮，巴科爾接應柳志成傳中門前掃入，東方再度領先，但菲杜化完場前最後一刻，後上助攻頂成3比3完場。

圖、文：鄧文滔