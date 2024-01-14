體育

麥克艾倫147大師賽轟走沙比

麥克艾倫上周五面對「小丑」沙比的桌球大師賽8強戰，雙方要打足11局才分出勝負，麥克艾倫以局數6比5力挫沙比，躋身4強與卡達爭決賽席位。麥克艾倫除闖關外，第3局更轟出「147」，成為繼丁俊暉後，第二位球手在今屆賽事做出完美度數。
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