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打足3局伍家朗憾負安賽龍
香港羽毛球好手伍家朗，在超級1000系列的馬來西亞公開賽8強挑戰安賽龍，伍家朗在領先一局下，遭這位世界1哥連追兩局，港將憾負對手無緣4強。伍家朗賽後在個人社交平台上載比賽相片，並對自己今年首個比賽感滿意，「2024年首個比賽，闖入8強及打了幾場硬仗！多謝馬來西亞球迷！」
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