7欖系列賽港男隊連捷

「世界七人欖球挑戰者系列賽」首站上周五於杜拜開打，香港男女隊分途出擊，男子隊（圖右）連贏巴布亞新畿內亞及格魯吉亞，挾兩連勝今日火併烏拉圭；女隊首仗先聲奪人，向巴拉圭送上17蛋，惟之後面對勁旅阿根廷，港女隊力戰下以0比19落敗。