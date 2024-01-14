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7欖系列賽港男隊連捷
（中國香港欖球總會提供）
「世界七人欖球挑戰者系列賽」首站上周五於杜拜開打，香港男女隊分途出擊，男子隊（圖右）連贏巴布亞新畿內亞及格魯吉亞，挾兩連勝今日火併烏拉圭；女隊首仗先聲奪人，向巴拉圭送上17蛋，惟之後面對勁旅阿根廷，港女隊力戰下以0比19落敗。
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