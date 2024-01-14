大埔香港Ｕ23精銳駁火

大埔中場 蔡立靖（右）

大埔運動場今日舉行另一場「菁英盃」A組賽事，大埔與香港U23交手。「綠戰士」上輪落敗，為保榜首優勢勢必火力全開；香港U23寄望以活力彌補雙方差距，盼帶來驚喜。（周日下午3時開賽）

李志堅：保持集中切忌鬆懈 目前位處A組榜首的大埔，上場以1比3不敵冠忠南區，主教練李志堅承認落敗對爭取提前出線有一定影響。今日面對香港U23，「堅Sir」希望球隊防守表現能有所提升：「見到香港U23搵到適合佢哋踢波嘅方法，表現係不斷進步，我哋班球員要做好防守，保持集中唔可以鬆懈。」U22門將林志基訓練時受傷，是役未能候命，好消息是上場因病缺陣的羅振庭及王顯琛有望復出，至於新兵比迪高及盧卡斯，同樣有望為「綠戰士」披甲。

香港U23首循環分組賽僅以1球不敵大埔，惟主教練司徒文俊認為往績只能作參考，特別叮囑球員避免讓對方得到太多死球機會：「大埔有好多外援，身體條件點都好過我哋，好似加比爾接應死球助攻有好大威脅，所以我哋要少啲犯規。」陣容方面，「司徒Sir」透露李卓軒和黎皚韜上陣成疑，上場帶病上陣，提早被調離場的劉家喬則已無大礙。

香港U23前鋒 林學曦（左）