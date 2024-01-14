on.cc東網直播 賽馬會菁英盃A組搶分騷 港會遇東方冇留手

港會中場 劉學銘（左）

「賽馬會菁英盃」今日安排兩場A組賽事，假香港足球會足球場上演的壓軸戲碼，港會與東方為3分而戰。重返勝軌的港會球員信心十足，乘勇出擊希望延續氣勢，至於有新血加盟的東方，表現可望更添活力，為保住出線機會，同樣絕不手軟。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會主教練東尼咸美頓是役因私事缺席，由領隊蒙哥瑪利（Monty）代為領軍，Monty認為即使東方有幾位主力因出戰「亞洲盃」而缺陣，實力依然秤先：「就算佢哋缺少幾個主力，班正選仲係好勁，當中馬高斯特別有威脅，要盡量限制佢嘅發揮。」簡嘉亨是役繼續「坐波監」，未能候命。

劉學銘：減少失誤有得踢 近期客串防中的劉學銘，表示球隊士氣正盛，有信心只要減少失誤，有力與東方一拚：「今季我哋輸過畀東方，有啲失波都係自己失誤造成，改善到呢點絕對有得踢，希望可以贏番場。」

東方上場以3比0輕取深水埗，其中鐘樂安取得傷愈復出後首個入球外，主教練盧比度（Chino）喜見他正逐步重拾最佳狀態。今季東方兩鬥港會錄得全勝，包括聯賽作客港會場擊敗對手，惟Chino強調今場任務依然艱辛：「港會班球員特點係高大強壯，加上喺呢個場困難倍增，但我哋都會盡全力。」Chino透露于楊因涉及國際轉會程序，上場不在大軍名單，惟有信心他即將可為球隊披甲。

巴拉克夢想入港隊 新加盟的巴拉克（Aki）上場交出助攻，對重返港超加盟東方，Aki表示：「多謝教練團畀機會我，香港一直係我嘅屋企，我已經申請緊特區護照，夢想可以為港隊效力。」他透露加盟前曾有4個月沒有比賽，但狀態已逐漸回升，相信未來表現會更好。

港會中堅 菲杜化（右） 東方後衞 柳志成 東方雙槍將 黃皓雋（右）