後防傷兵多安帥擬再調動

備戰今日亞洲盃決賽周首場分組賽對阿聯酋的港隊，繼續於多哈卡塔爾大學訓練場進行操練。港隊後防傷兵情況持續，主教練莊恩安達臣就表示不排除在開賽前，對大軍名單再作調動。

港隊被安排在卡塔爾大學的訓練場操練，與馬來西亞獲分配的球場相鄰。前日港隊操練僅24人參與，仍有傷在身的艾里奧及祖連奴未有落場，僅進行康復治療。港隊完成搶波、一腳傳球及衝刺跑等熱身訓練之後，隨即投入分隊對抗賽，惟期間謝家強（Sean）未有參與鬥波，僅在場邊與助教單獨進行訓練。

安帥交代幾位傷兵情況：「艾里奧同祖連奴留喺酒店進行恢復性治療，至於謝家強大腿後肌仍有傷，佢好努力重拾狀態，現階段我哋只有23位球員係弗。」安帥透露謝家強來到港隊報到時已有傷，當時補選他入隊，是因為中堅位置沒有太多更好選擇：「梁諾恆同羅素都踢唔到，余煒廉同馮慶燁都有傷，而Sean同港隊一齊到印度出戰亞洲盃外圍賽，離港前係最好嘅中堅。」

大讚周緣德進步明顯 傷兵潮下，周緣德（Oli）隨時要擔起重任，安帥大讚這位25歲中堅：「Oli喺過去4周有明顯進步，佢有力量有速度，係非常全面嘅球員。」對於今次機會，周緣德希望藉好表現增加教練信任，並盡全力幫港隊爭取好成績。

記者林卓臻卡塔爾多哈直擊